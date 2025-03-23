Özgür Özel'den ön seçim çıkışı: Tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız

"Silahlı terör örgütüne yardım", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" iddalarıyla suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 91 kişi için mahkemeden kararlar açıklanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından sandık çağrısında bulundu.
Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da izledi.
Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız! pic.twitter.com/EMbXp1McE1— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 23, 2025
"TEK ADAMIN KARŞISINA BİR YİĞİDİ KOYACAĞIZ"
İmamoğlu'nun hakimlikteki sorgusu tamamlandı. İmamoğlu hakkında hakim kararı beklenirken Özgür Özel sosyal medya hesabından Saraçhane paylaşımı yaparak, "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız" notunu düştü.