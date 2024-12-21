Özgür Özel'den Özlem Gürses'in gözaltı kararına tepki

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Özgür Özel'den Özlem Gürses'in gözaltı kararına tepki

Gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına yönelik olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.

Gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındıGazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

Gözaltı kararına tepki gösteren Özel yayınladığı mesajda, "İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor.

Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi. Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul’a özel görevle atanan Başsavcının talimatı ile apar topar gözaltına alındı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" dedi.

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