Özgür Özel'den 'saçını boyattı' iddiasına yanıt

Özgür Özel, son günlerde yaşadığı 'tarz' değişikliği iddialarıyla ilgili ve geçirdiği operasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel, 5 Nisan tarihinde ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan'da ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştu.

Saçlarında da seçim sonrası bir değişiklik fark edilen Özel, Zeynep Bilgehan’a konuşarak saçını boyatıp boyatmadığı konusunda açıklamalarda bulundu.

"SAÇIMI BOYATMADIM"

Herkesin merakın gideren Özel, saçlarını boyatmadığını yalnızca kestiğini, kestirdiği günde de şekillendirmek için saçlarına bir ürün sürüldüğünü dolayısıyla da saçlarının renginde de bir değişiklik varmış gibi düşünülmesine yol açtığını söyledi.

"KIRLARIM DURUYOR"

Saçlarında kırlarının durduğunu belirten Özel, söz konusu fotoğraflarında açılardan dolayı böyle bir 'boyatma' düşüncesinin oluştuğunu ifade etti.

Özel konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

“Gözlerimle alakalı mercek ameliyatı da bir yıldır bekliyordu. Bozukluk numarası çok fazla olduğundan akıllı lens takıldı. Onun için de kortizonlu damla damlatılıyor. Tüm bu kortizon yüzümde, gözümde ufak şişkinlikler oluşturdu. Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax (saçları şekillendirmek ve istenilen biçimde kalmasını sağlamak için kullanılan bir ürün) sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor.”