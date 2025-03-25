Özgür Özel'den Saraçhane'ye davet! 'Büyük bir kapanış yapmaya hazır mısınız?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü Saraçhane mitinginde "Ne olursa olsun bu meydana gelip, bir büyük kapanışı ve bir büyük şahlanışı, bir büyük başlangıcı yapmaya, hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane’yi doldurmaya var mısınız?” dedi.

Sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini söyleyen Özgür Özel "Ekrem Başkanımızın yanında olacağız. Ona sizden selam götürüyorum. Yarın Emrah Şahan'ı, Murat Çalık'ı ziyaret edeceğim. O cezaevinde yatan her biri birbirinden değerli tüm tutsaklar için CHP'nin Genel Başkanı olarak buradaki grup toplantısına gelmeden üç belediye başkanımızı görüp, Silivri'deki tüm yoldaşlar için de canım kardeşim Tayfun Kahraman'a sarılıp grup toplantısına koşacağım" dedi.

"LAİK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ SAVUNUYORUZ"

Özel, şunları kaydetti:

"İster en soldan olsun, ister siyaset yelpazesinin başka tarafından olsun TİP'iyle, EMEP'iyle, DEM'iyle, CHP'siyle, HKP'yle, İGD/İKD'yle ya da her birimizin gönlündeki farklı oluşumlarla birlikte biz bütün renkleri seviyoruz. Bu seçimi CHP tek başına kazanmadı. Bu seçimi Türkiye İttifakı kazandı. Kötülerin ittifakını Türkiye İttifakı yenecek. Türkiye'de ister belediye başkanı, ister milletvekili, ister parti lideri olsun Tayyip Erdoğan'ın içeriye attığı herkese karşı hep beraber demokrasiyi savunuyoruz. Silivri'deki Ümit Özdağ'a selam olsun. Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Tayyip Erdoğan kimi haksız yere içeri atarsa bu meydan onun karşısındadır. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyoruz. Türkiye bir ve bütündür, bölünemez. Kardeşliğimiz engellenemez."

"DELİL YOK ŞAHİT YOK KANIT YOK"

Gizli tanık üzerinden kara propaganda yürütüldüğünü söyleyen Özel, "Kaç gündür arkadaşlarımızı karalamaya çalışıyorlar. Büyük haksızlıkla saldırarak... yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet diye yalanlara sarılıyorlar. Şunu diyemiyorlar: 'Sayıştay müfettişi şunu buldu' yok. 'Vergi müfettişi bunu buldu' yok. Kanıt yok. Ne var? Gizli tanık var. Delil ve kanıt yok, şahit var. Şahit kim? Onu da bir tek savcı biliyor" dedi.

"CESARETİNİZ VARSA İMAMOĞLU'NUN YARGILANMASINI TRT1'DEN CANLI VERİN"

İmamoğlu'nun yargılama sürecinin TRT 1'den canlı yayınlanması talebinde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını, bir cumhurbaşkanı adayının eşit şartlarda yarışması için tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Ekrem Bey meydan okuyor. Biz de meydan okuyoruz. İster tutuklu olsun ister tutuksuz şartlarımız değişmez ama tutuksuz yargılanması önemli. Çünkü gizli tanık ve gizli soruşturma büyük bir yalanla büyük bir haksızlığa dönüşüyor. Biz tarihi bir adım atıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, ey Erdoğan'ın aparatı Akın Gürlek, ey Akın Gürlek'in talimat aldıkları, talimat verdikleri cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında verin. Dün nasıl cevabı alıp da suspus olduysanız, gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın. Tayyip Bey, benim belediye başkanım canlı yayında yayınlanacak mahkemede cevaplamaya, seni rezil rüsva etmeye, savcının yalanlarını burnundan getirmeye, seni milletin önünde sorgulamaya, attığın iftirayı anlına vurmaya hazır. Senin savcın hazır mı karşımıza çıkmaya?"