Özgür Özel’den Sırrı Süreyya Önder’e ziyaret: Kendisi çok önemli bir görev üstlenmişti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın duruşmasının ardından Florence Nightingale Hastanesi’ne giderek Önder’in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunu hepimiz yakından takip ediyoruz. Bugün bir kez daha hastaneye gelerek Sayın Başhekim’den, hastane yönetiminden ve DEM Parti’nin değerli yöneticilerinden sağlık durumuyla ilgili bilgi aldık. Aldığımız bilgiler, dün hastanenin yaptığı kurumsal açıklamayla uyumludur. Kendisine en içten dileklerimizi ilettik. Türkiye’de barışın, huzurun ve kardeşliğin hâkim olması için bir ömür adamış, bu uğurda mücadele vermiş bir insan var. Tam da bu mücadelenin meyvelerinin toplanacağı, Türkiye’de silahların susacağı, terörün sona ereceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin eşiğinde, kendisi çok önemli bir görev üstlenmişti.

Güzel kalbi, bu yoğun tempoda onu biraz yordu. Umuyoruz ve dua ediyoruz ki sağlığına kavuşsun. Türkiye’nin dört bir yanından, farklı siyasi partilerden, farklı siyasi görüşlerden insanlar dua ediyor. Biz bu duaların kabul olmasını, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine, milletimize ve halkımıza en içten duygularımızı bir kez daha iletiyoruz.”