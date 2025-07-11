Özgür Özel'den Srebrenitsa anması

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Srebrenitsa anması

CHP lideri Özel, 30 yıl önce Bosna-Hersek'te meydana gelen Srebrenitsa Soykırımı'nı andı. Özel, "Avrupa’nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında öldürülen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'na yönelik sosyal medyadan anma paylaşımı yaptı. Sırbistan Ordusu tarafından 8 binden fazla Müslüman Boşnak katledilmişti.

CHP lideri Özel'in katliama ilişkin sosyal medya paylaşımı şöyle:

"…Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır."

30 yıl önce bugün, Avrupa’nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında öldürülen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Sebep olanları, göz yumanları lanetliyorum.

Unutmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

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