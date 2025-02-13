Özgür Özel'den TÜSİAD yorumu

CHP Genel Başkanı TÜSİAD'ın soruşturmalara ve ihraç edilen teğmenlere ilişkin, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini, "Adaletin ve yargıçların operasyonlar aygıtlarına dönüştürülmesi ekonomik çöküşüde beraberinde getirir. Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" dedi.

ÖZEL: ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN DEĞERLENDİRMELERDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensupların sorularını yanıtladı. Özel'e 'TÜSİAD'ın soruşturmalara ve ihraç edilen teğmenlere ilişkin' değerlendirmesini nasıl buluyorsunuz sorusu yöneltildi. Özel, "Adaletin ve yargıçların operasyonlar aygıtlarına dönüştürülmesi ekonomik çöküşüde beraberinde getirir. Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değinmişti. Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti.

TÜSİAD'ın soruşturmalara ve ihraç edilen teğmenlere ilişkin, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.