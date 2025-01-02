Özgür Özel'den yeni süreç çıkışı: Şehit ailelerinin gözünün içine bakarım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı sürecine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, yeni sürecin şeffaflıkla yürütülmesini talep etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, sürecin şeffaflıkla yürütülmesi halinde bu sürece dahil olacaklarını söyledi. Şehit ailelerinin güvencesi olduklarını da ekledi. Hiçbir siyasi aktörün dışlanmaması gerektiğini altını çizen Özel, “Yıllardır söylüyoruz. Şeffaf olunmalı diyoruz. Çıkar ilişkilerini acı bir şekilde deneyimledik. Bu sürece ilişkin bizden randevu istendiğinde sordum kimlerle görüşme yapılacağını. Yalnızca MHP üzerinden yürütülen bir süreci de doğru bulmayız. Acaba CHP de muhalefet aktörü olarak başka partileri yok sayacak diye düşünmesin. Bugün de buna uygun bir sürecin yürütüldüğü anlaşılıyor.Pazartesi gününden sonra randevu taleplerini değerlendireceğiz. Toplumsal mutabakat çok önemli. Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışının ardından son olarak ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile yeni boyut kazanmıştı. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM yetkilileri İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise geçtiğimiz günlerde ziyarete onay verildiğini belirtmişti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Teröristbaşının, yaptığı açıklamada barış çağrısını iletirken meclisi işaret etmişti.

DEM Parti heyeti ise ziyaretin ardından parti liderleri ile görüşmek için taleplerini ilettiklerini belirtmişti. İlk görüşme ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapıldı. 15.00'da da Bahçeli ile DEM arasında tarihi görüşme gerçekleşti.

DEM heyeti CHP ile görüşmenin pazartesi günü olacağı belirtmişti.