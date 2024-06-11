Özgür Özel'e Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı Erdoğan önerisi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
Özgür Özel'e Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı Erdoğan önerisi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.00’da CHP Genel Merkezine giderek CHP lideri Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunacak. İlk görüşmeden önce 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Özgür Özel’e yaptığı öneri ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimler sonrasında Türkiye siyasetinde yeni bir dönem başladı. Uzun yıllar sonra seçimlerde ilk defa birinci parti olan CHP birçok belediyeyi AKP’den aldı. 22 yıllık siyaset hayatında ilk defa yenilgi alan AKP’de, seçimler sonrasında siyasette normalleşme sesleri yükselmeye başladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ERDOĞAN ZİYARETİ

Seçimlerin sonrasında yükselen normalleşme söylemleri sonrasında 2 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’i AKP genel merkezinde ağırladı.

Görüşmeden yansıyan fotoğraflarda Erdoğan ile Özel’in yanı sıra görüşmedeki boş koltuk oldukça dikkat topladı, görüşme sonrasında günlerce boş koltuk detayı ekranlarda tartışıldı.

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AHMET NECDET SEZER’İN ÖNERİSİ

Oda TV’den Uğur Can Biçer’in haberine göre, CHP lideri Özgür Özel Erdoğan ile görüşmesinden hemen önce 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet ile bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ziyaretinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini sordu.

Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı ziyaretinde yanına bir büyükelçi alınması hakkında Özel’e öneride bulundu. Yapılan öneri sonrasında Özel, görüşmede yanına eski ABD büyükelçisi olan Namık Tan’ı aldı.

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ÖZEL ERDOĞAN’I NASIL AĞIRLAYACAK, KOLTUKLAR NASIL OLACAK

2 Mayıs tarihinde yapılan görüşmede Özel’in tam karşısında olan boş koltuk dikkatleri üzerine çekmişti. Bugün saat 16.00’da yapılan görüşmede Özel’in Erdoğan’ı nasıl ağırlayacağı merak konusu oldu.

Uğur Can Biçer’in haberine göre Özgür Özel Erdoğan’ı, diğer parti genel başkanlarını ağırladığı gibi ağırlayacak ve başkanlık binasında kullanılan kırmızı koltuklar kullanılacak.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı forsunun CHP merkezi önüne getirileceği ve Külliye’nin protokol müdürü ile CHP’nin özel kalem müdürlerinin iletişim halinde oldukları öğrenildi.

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