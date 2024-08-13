Özgür Özel'e rakip olacağı iddia edilmişti. Tunç Soyer ilk kez konuştu

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Özgür Özel'e rakip olacağı iddia edilmişti. Tunç Soyer ilk kez konuştu

CHP’de genel başkan adayı olacağı öne sürülen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte buluşacağını söyleyerek tartışmalar için ‘henüz erken’ ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, İzmir’in eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer’in CHP Genel Başkanlığı için hazırlandığını iddia etmişti.

"HENÜZ ERKEN"

Gerçek Gündem’e konuşan Soyer, genel başkanlığa adaylığı sorusuna ‘hayır’ demedi. Yarkadaş’ın sözlerinin sorulmasına üzerine Soyer, “Soruları cevaplamak için henüz erken” yorumunda bulundu.

Siyasetten kopmadığını ve siyasi hayatını farklı biçimlerde devam ettireceğini ifade eden Soyer, “Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun biçimi ve yolu üzerine görüşmeler yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine yarın bir yemek yiyeceklerini söyleyen Soyer, Kılıçdaroğlu ile birlikte Hacıbektaş’taki törenlere de katılacağını sözlerine ekledi.

Soyer, kararını henüz vermediğini belirterek bu kararı verdiğinde kamuoyuna duyuracağını söyledi ve “Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek” ifadelerini kullandı.

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