Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu için karar verildi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreninden sonra saldıran Selçuk Tengioğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Saldırgan Tengioğlu hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Tengiolu hakim karşısında bugün verdiği ifadelerde, planlı hareket etmediğini belirtirken, "Halen Özgür Özel’e kızgınım. Bir an duygusal davrandım ve tokat attım" ifadesine yer verdi.

Tengioglu için mahkemeden tutukluluğuna devam kararı çıktı. Duruşma 7 Ağustos'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreninden sonra AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu bugün ilk kez hakim kaşısına çıktı.

Tengioğlu hakkında 'kamu görevlisini yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

4 Mayıs'ta düzenlenen cenaze töreninde Özel'e saldıran Tengioğlu, gözaltına alınmış ve 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Saldırgan Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçuyla tutuklu olarak yargılanıyordu.