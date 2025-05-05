Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu yalan ifade vermiş! Meğer saldırı için...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma törenine katıldı.

Tören bitiminde AKM’den çıkan Özel’e, kalabalığın arasında bekleyen bir kişi yumruk attı. Saldırı anı bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntüye göre; 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenen saldırgan, bir süre Özel’in gelmesini bekledi. CHP Lideri’nin yaklaştığı anda da yumruk salladı.

Saldırının ardından saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı.

CHP'DEN YARDIM ALIYORMUŞ

Tengioğlu'nun 9 aydır CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nden ayni yardım aldığı ve genel sağlık sigortasından yararlandığı aktarıldı.

Selçuk Tengioğlu'nun Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıktı.

İfadede Tengioğlu'na ilişkin önemli bir detay gözlere çarptı. Tengioğlu, 380 bin Türk Lirası mevduatta parasının olduğunu itiraf etti.

Emniyette "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e darp eyleminde bulunduğunuz olayı gerçekleştirmeniz için size para veren biri ya da birileri oldu mu?" sorusuna saldırgan Tengioğlu şunları söyledi:

"Hayır kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım. Ne de talimat aldım. Devletten aldığım yaşlılık aylığımı Ziraat Bankasından almaktayım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim Yapı Kredi Bankasında yaklaşık 380.000 TL civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır. İstenildiğinde araştırma yapılabilir."

Tengioğlu ifadesinin devamında hiçbir psikolojik bozukluğunun olmadığını yaklaşık 16 yıl cezaevinde kalmasına rağmen hiçbir psikolojik tedavi de görmediğini söyledi.

ÖZEL'E SALDIRISINI BÖYLE SAVUNDU!

Saldırgan Tengioğlu, vefat eden Sırrı Süreyya Önder'e Terörsüz Türkiye çalışmalarından kaynaklı sempati duyduğunu bu yüzden Atatürk Kültür Merkezi önünde bulunduğunu söyledi.

Özgür Özel'e saldırmasının nedenini ise "Daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel’in yüzüne bir tokat vurdum. Özgür Özel’e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel’in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir" diyerek savundu.

"BEN VATANIMI SEVİYORUM"

Tengioğlu ifadesine son olarak Özgür Özel'in sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini ve olayın anlık olarak geliştiğini söyledi ve "Ben vatanını milletimi seven bir insanım" sözlerini kullandı:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza “Sana dünyayı dar ederim” demesinden rahatsız olmuştum, gençleri birbirine düşürmesinden rahatsız olmuştum, savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim. Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olamam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır. Ben vatanını milletimi seven bir insanım."

MEĞER SALDIRI İÇİN BEKLEMİŞ

Ancak kameralara yansıyan görüntüler, Tengioğlu'nun ifadesinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Tengioğlu’nun tören öncesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği ve Özel'in sağ tarafında beklediği görüldü.

Saldırganın Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki bankta oturduğu anlar kameralara yansıdı.

Tengioğlu'nun bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve beklemeye devam ettiği tespit edildi.

Saldırganın tören sonrasında ise protokol çıkışında Özel'i beklediği görüldü.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, Beyoğlu'nda kaldığı otel tespit edilerek inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada evraklarında eksiklik tespit edilen otel, mühürlendi.

OTEL İŞLETMECİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisi olan O.A.'nın da ifadesine başvuruldu. İşletmeci O.A. ifadesinde, Selçuk Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024 tarihinden beri 3 kişilik paylaşımlı odada kaldığını belirtti. Odada kalan 3 kişinin birbiriyle alakası olmadığını söyleyen O.A., şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğunu ve Eminönü bölgesinde marangozluk yaptığını, diğerinin ise Türk vatandaşı bir öğrenci olduğunu belirtti.

"MADDİ DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

İfadesinde Selçuk Tengioğlu’nun pansiyonda düzenli olarak kaldığını belirten O.A., çok nadir zamanlarda 1-2 gün otele gelmediğini, genellikle sabah saatlerinde otelden çıkıp akşam saatlerinde geri geldiğini söyledi.

Tengioğlu'nun maddi durumunun da çok iyi olmadığını belirten O.A., kendisinin yönlendirmesiyle Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini söyledi. Belediye yetkililerinin oteli arayarak bilgi aldığını ve kendisinin de Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını belirten işletmeci O.A., yetkililerin otele gelerek Selçuk Tengioğlu ile yaptıkları görüşme sonrasında 8 bin lira değerinde markette gıda ve temizlik malzemesi almak için kullanabileceği kart verdiklerini belirtti.