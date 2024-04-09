Özgür Özel'e söylesinler bu diziyi seyretsin. Yılmaz Özdil'den CHP liderine dizi önerisi. Biz tarikat, pavyon dizileri izlerken dünya bunu izliyor

Şahsi Youtube kanalından güncel gelişmeleri kendine mahsus tarzıyla yorumlayan usta gazeteci Yılmaz Özdil, son yayınladığı videosunda Netflix'te trend olan Üç Cisim Problemi adlı diziyi mercek altına aldı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok izlenen dizilerden biri olan söz konusu dizi, Cixin Liu isminde Çinli bir yazarın 2008 yılında da kitap haline getirilen bilim kurgu romanına dayanıyor. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra Türkçeye de çevrilen bu kitap Game of Thrones'un yaratıcısı David Benioff tarafından dizi filme uyarlanarak bu ay Netflix'te yayınlanmaya başlandı.

Kısa bir sürede dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine ulaşan diziyi gündemine alan Özdil, dizide kurgulananların Türk dış siyasetindeki kötü yönetiminin bir yansıması olduğunu vurgulayarak, CHP lideri Özgür Özel'in yanındakilere bir çağrıda bulundu.

'ÜÇ CİSİM PROBLEMİ' NEYİ ANLATIYOR?

Kısaca özetlemek gerekirse bu diziyi -Üç Cisim Problemi’ni- mevzu Çin'de başlıyor. Zaten Çinli yazar ya işte, mevzu Çin'de başlıyor: Devrim karşıtı olduğu için babası öldürülen, kendisi de hapse atılan bir astrofizikçi kadın var. Ordu tarafından gizli bir radar üssüne gönderiliyor, hapisten çıkarılması karşılığında burada görev yapması isteniyor. Kadın da kabul ediyor. Bu radar üssünde uzaylılarla temas kurmak için faaliyet yürütülüyor, uzaya sinyaller gönderiliyor ama yanlış yöntemler kullanıldığı için işe yaramıyor. Tabii hiçbir cevap alınamıyor falan… Bu astrofizikçi kadın, devlete haber vermeden kendi bulduğu yöntemle mesaj gönderiyor. Evet ve başarılı oluyor. Uzaylılarla temas kuruyor ama aslında çok yanlış bir şey yapmış oluyor: Dünyayı istila edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Çünkü bu kadın astrofizikçinin temas kurduğu uzay medeniyeti, biz dünyalılardan çok daha gelişmiş teknolojiye sahipler. Dünyayı istila etmek için uzay gemilerini yolluyorlar ama o kadar uzaktalar ki dünyaya ulaşmaları 400 yıl sürecek, 400 yıl... O gemiler 400 yıl sonra dünyaya ulaştıklarında biz insanlar, onlardan çok daha ileri seviyede olacağız. Çünkü hesap etmişler Onlar bizden ileri durumdalar ama biz daha hızlı ilerliyoruz. Bu 400 yılda biz insanlar onlardan çok daha ileri seviyede olacağız ve onları yeneceğiz. Dolayısıyla dünyamızı istila edemeyecekler. Bu yüz yüzden zaman ve mekanın ötesinde yankılanarak dünyadaki bilim insanlarını tek tek imha etmeye başlıyorlar. İnsanlığın teknolojik gelişimini durdurmaya çalışıyorlar. 400 yıl sonra gelecekler istila edecekler.

"DÜNYAYI KURTARACAK OLAN ÜÇ KİŞİDEN BİRİ PKK'LI"

Peki dünya bu istila tehlikesine karşı ne yapıyor bu öğrenildiğinde, bilim insanları, bilim dünyası? Birleşmiş Milletler karar veriyor dünyayı kurtaracak üç kişi seçiliyor, dünyayı kurtaracak üç kişi, bütün dünyayı, bütün insanlığı kurtaracak 3 kişi seçiliyorlar: biri Çinli savaş tarihi uzmanı, biri İngiliz fizikçi, biri de kim biliyor musunuz? Üçüncü Leyla Arıç isminde bir PKK'lı… Evet, yanlış duymadınız. Şu anda dünyanın en popüler bilim kurgu dizisinde dünyayı kurtaracak olan üç kişiden biri PKK'lı bir kadın. Bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından dünyaya tanıtıldı: Suriye'de, Rakka'da, IŞİD'e karşı başarılı harekatlar yapan, gerilla savaşı uzmanı, Kürt kadın savaşçı Leyla Arıç olarak tanıtılıyor bütün dünyaya... Üzerinde PKK üniformasıyla… Üzerinde PKK üniformasıyla Birleşmiş Milletler genel kurul salonunda dünyaya tanıtılıyor, anons ediliyor.

"ROMANDAKİ VENEZUELALIYI ÇIKARMIŞLAR"

Şimdi diyeceksiniz ki “Ya bu dizi film Çinli yazarın işte, Çin'de yayınlanmış romandan uyarlanmadı mı, Çinli bize niye böyle gıcık” değil mi, “Çinli yazar niye böyle bir şey yazdı?” Evet, Çinli yazar böyle bir şey yazmadı aslında. Romanın orijinalinde PKK’lı filan yok. Romanın orijinalinde dünyayı kurtaracak üç kişi seçiyorlar: biri Çinli astrofizikçi, biri nörobiyoloji alanında Nobel ödüllü bir İngiliz bilim insanı, öbürü de Manuel rey Diaz isminde gerilla savaşını kazanmış Venezuelalı, Venezuela eski devlet başkanı… Yani romanda Suriye'de savaşan PKK'lı filan yok. Zaten romanda olması da mümkün değil. Çünkü bu romanın piyasaya çıkışı 2006. 2006 yılında zaten henüz Suriye'de iç savaş başlamamış, IŞİD filan yok, YPG falan yok henüz. Peki dizide niye var? Çünkü romanı Netflix dizisine uyarlarken şak diye monte etmişler. Romandaki Venezuelalıyı çıkarmışlar. Onun yerine Rakka'da savaşan üniformalı kadını, YPG-PKK'lıyı monte etmişler. Bütün dünyada şu anda en çok seyredilen bilim kurgu dizisi, bütün dünyada en çok seyredilen Netflix dizilerinden… İşte Türkiye'nin korkunç yanlış politikaları yüzünden Türkiye'nin başına bunlar geliyor.

"TÜRKİYE, AMERİKAN ALGI ENDÜSTRİSİNİN TERÖRİST FİGÜRANI HALİNE GELİYOR"

Türkleri terörist olarak göstermeleri yetmedi, PKK'lıyı dünyayı kurtaracak kahraman olarak gösteriyorlar. Biz kendi televizyonlarımızda tarikat dizisi seyrederken, böyle muhafazakar aileyle laik ailenin yasak aşklarını filan seyrederken, pavyon dizisi filan seyrederken dünya bu seyrediyor. Kim yapıyor bunu? O yayının başında anlattığım Amerikalı arkeologları PKK kaçırdığı için Suriye'yi sorumlu tutan, Suriye'yi 338 milyon dolar tazminata mahkum eden ABD ve İsrail. Konjonktüre göre, işlerine geldiğinde PKK'yı terörist ilan ediyorlar, işlerine geldiğinde aynı PKK'yı dünyayı kurtaracak kahraman ilan ediyorlar. Dünyayı ve gidişatı okuyamayan sayın hükümetimiz yüzünden Türkiye işte böyle ufak ufak Amerikan algı endüstrisinin terörist figüranı haline geliyor. PKK’lılar da aynı Amerikan algı endüstrisinin dünyayı kurtaracak kahramanı haline getiriliyor.

"ÖZGÜR ÖZEL'E SÖYLESİNLER BU DİZİYİ İZLESİN"

CHP'deki aklı başında insanlardan rica ediyorum: böyle hadi kol kola girelim Filistin'e gidelim filan diyen operacının elini öpen, Şeyh said'e saygı duyan, PKK'dan hapis yatmış Van'daki belediye başkanına destek veren Özgür Özel'e söylesinler lütfen. Problemi doğru teşhis etmek için Bayram tatilinde oturup biraz dizi seyretsin. Üç Cisim Problemi’ni seyretsin.