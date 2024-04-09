12 Aylık rakamlarını bir ayda solladık. Biz mi çok zenginiz?

‘Zengin ülkeler’ olarak da adlandırılan OECD üyesi ülkelerde, gıda enflasyonu şubat ayında yıllık 5,3’e geriledi. Türkiye’de ise geçen ay yıllık gıda enflasyonu yıllık yüzde 71,1 olarak gerçekleşti. .

2022 KASIM AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Rusya-Ukrayna savaşı öncesinden bu yana zengin ülkelerdeki gıda enflasyonu en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Türkiye de OECD üyesi...Açıklanan son verilere göre, 38 sanayileşmiş ülkede tüketici gıda fiyatlarındaki yıllık değişim, 2022 Kasım ayında zirveye 16,2 seviyesini gördü. İşte bu tarihten sonra geçen şubat ayında yıllık enflasyon yüzde kadar düştü..

Açıklanan verileri değerlendiren Rabobank'ın Tarımsal Emtia Başkanı Carlos Mera, "Yüksek gıda enflasyonunun en kötüsünü gördük. Tarımsal emtia fiyatları, son iki yılda önemli ölçüde düştü ve bu, perakende düzeyinde bile enflasyonu düşürücü bir güç görevi görüyor” yorumunu yaptı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE NORMALLEŞME

Yatırım şirketi T Rowe Price'ın ekonomisti Tomasz Wieladek ise, "Tedarik zincirleri tamamen normalleşti. Ukrayna tahıl ihracatı Karadeniz koridoru üzerinden yeniden başladı. Bu faktörlerin ortadan kalkması, küresel gıda enflasyonundaki düşüşün muhtemelen devam edeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bazı ülkeler normalin üzerindeki gıda fiyatlarıyla hala mücadelesini sürdürüyor. Onlardan biri de Türkiye...

Bir OECD ülkesi olan Türkiye’de şubat ayında gıda enflasyonu aylık 8,25, yıllık bazda ise yüzde 71,1 oldu. Liranın dolar karşısında zayıflamaya devam ettiği mart ayında ise yıllık gıda enflasyonunu yüzde 70,4 olarak açıkladı. Türkiye'nin aylık gıda enflasyonu zengin ülkeler olarak adlandırılan ülkelerin 12 aylık enflasyonundan bile çok yüksek