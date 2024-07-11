Özgür Özel'i 2 ay sonra bekleyen zor sınav

CHP’nin belirlediği takvime göre Tüzük Kurultayı, Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül’de Sivas’ta başlayacak ve daha sonra Ankara’da partinin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’ü de kapsayacak şekilde devam edecek.

KILIÇDAROĞLU'NA DA DANIŞILACAK

CHP’nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin koordinasyonunda tüzük çalışmalarını yürüten komisyon üyeleri, parti örgütlerinden eski ve mevcut milletvekillerine, önceki dönemdeki parti yöneticilerine, akademisyenlere ve partinin önceki genel başkanlarına kadar geniş bir kesimden tüzük konusunda öneriler almaya devam ediyor. Ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde hazırlanan tüzük değişikliği taslağında yer alan önerilerden de yararlanılması planlanıyor.

PARTİ ÖRGÜTLERİ TÜZÜK KURULTAYINA SICAK BAKMIYOR

Öte yandan, tüzük kurultayının ertelenmesi veya dar kapsamlı tüzük değişikliği seçeneklerinin tartışılmasının nedeni olarak parti örgütlerinin tüzük kurultayına sıcak bakmaması gösteriliyor. Bazı parti yöneticileri ise tüzük kurultayının zamanlaması ve gerekliliği konusunda çekinceler dile getiriyorlar. Önseçim, delege sistemi ve üyelik sistemi gibi kritik düzenlemelerin delegeden vize alamama ihtimali endişesi de dile getiriliyor. Bu nedenle örgütün talep ve önerilerinin mutlaka dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Mevcut tüzük ile parti içi demokrasinin işletilebileceği görüşü de bulunuyor.

Sonuç olarak, tüzük kurultayıyla ilgili planlanan programda şimdilik değişiklik olmadığını belirten CHP kaynakları, nihai kararın parti yetkili organları ve örgüt tarafından verileceğini ifade ediyorlar. BBC Türkçe’ye konuşan bir parti yöneticisi, kurultay yapılsa da tüzük değişikliğinin kapsamı konusunda farklı seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.