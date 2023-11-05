Özgür Özel'i kim, nasıl tebrik etti. İşte siyasilerden tebrik mesajları

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. Özel, ikinci turda 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

İŞTE SİYASİLERDEN ÖZEL'E TEBRİK MESAJLARI

1- KEMAL KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu, seçim sonucunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel’i şöyle tebrik etti: Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum.

2- EKREM İMAMOĞLU

İmamoğlu şunları söyledi: Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de.

3- GAMZE TAŞCIER

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, şunları söyledi: Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi başlıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel!

4- MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi: CHP 38. Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i kutluyorum.

5- GÜLİZAR BİÇER KARACA

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi: Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 38’inci olağan kurultayında, delegelerimizin iradesiyle seçilen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, seçildiği günden bugüne kadar hak hukuk adalet mücadelesinde birlikte yol yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum.

6- ALİ MAHİR BAŞARIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şöyle dedi: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. Özgür Özel.