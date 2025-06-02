Özgür Özel’i tehdit eden Çatalca Müftüsü'ne ballı kaymaklı yeni atama! Volkan Konak skandalıyla gündeme gelmişti...

Volkan Konak’a ‘sahnede gebermiş’ diyen eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma açılmıştı. Her miting sırasında Özgür Özel Ahmet Mehmetalioğlu’nu yuhalatıyordu. Mehmetalioğlu, Özel’e “Sana tokadı ben atacağım, bekle” mesajıyla tehditte bulunmuştu. Kocaeli’ne atanması beklenen müftü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul İl vaizi olarak atandığını söyledi.

SKANDALLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kıbrıs'ta çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" diyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu büyük tepki toplamıştı. Tepkilerden biri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den gelmişti. Özel, her miting alanında skandal sözleri dile getirerek müftüyü yuhalatıyordu. Müftü Ahmet Mehmetalioğlu, Özel’i tehdit ederek, “Sana tokadı ben atacağım, bekle” demişti.

KOCAELİ İPTAL, İSTANBUL’A GİDECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Önce Kocaeli’ye atandığını duyuran Mehmetalioğlu, son olarak tayininin iptal edildiğini ve İstanbul’da yeni bir göreve başlayacağını paylaştı. Mehmetalioğlu, şunları dile getirdi:

“Diyanet Özel'e şaka yapmış. Kocaeli'ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul’un tüm camileri görev alanım. Tabi idare mehkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar. Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur. Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor.”