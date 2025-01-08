Özgür Özel'in il vaadi gündem oldu. Söylediği plaka kafaları karıştırdı

Konya​ Ereğli'de halka seslenen Özgür Özel'in Ereğli​ hakkındaki ifadeleri gündem oldu.

Ereğli'yi il yapacaklarını söyleyen Özel'in Ereğli için söylediği plaka kafaları karıştırdı.

"EREĞLİ İL OLACAK PLAKASI 83 OLACAK"

Özel konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ereğli'nin il olma talebini sahipleniyorum. İlk seçimden sonra Ereğli il olacak plakası da 83 olacak"

Özel'in plaka olarak 83'ü söylemesi sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı:

İşte bazı vatandaşların tepkileri:

-82 neresi

-82’yi nereye verdiniz sayın başkan?

-83 Halep verildi

-Tek dert o değil mi ülkede herkes goy goycu olmuş