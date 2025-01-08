Özgür Özel'in il vaadi gündem oldu. Söylediği plaka kafaları karıştırdı

Konya Ereğli'de halka seslenen Özgür Özel'in Ereğli hakkındaki ifadeleri gündem oldu.
Ereğli'yi il yapacaklarını söyleyen Özel'in Ereğli için söylediği plaka kafaları karıştırdı.
"EREĞLİ İL OLACAK PLAKASI 83 OLACAK"
Özel konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ereğli'nin il olma talebini sahipleniyorum. İlk seçimden sonra Ereğli il olacak plakası da 83 olacak"
Özel'in plaka olarak 83'ü söylemesi sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı:
İşte bazı vatandaşların tepkileri:
-82 neresi
-82’yi nereye verdiniz sayın başkan?
-83 Halep verildi
-Tek dert o değil mi ülkede herkes goy goycu olmuş