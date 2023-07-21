Özgür Özel’in İmamoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı

CHP’de Genel Başkanlık için adı geçen isimlerden Özgür Özel’in İmamoğlu’na teklifi ortaya çıktı. Söz konusu teklif, Özel’in Genel Başkan, İmamoğlu’nun ise gelecek seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmasını içeriyor.

Özgür Özel’in İmamoğlu’na yaptığı teklif ortaya çıktı

CHP’de, 14 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar, CHP’nin önde gelen isimlerinin İmamoğlu öncülüğündeki “Zoom” toplantısında bir araya gelmesiyle alevlendi. Parti yöneticilerinin söz konusu toplantıyı sert şekilde eleştirmesi ise ipleri gerdi. CHP içindeki tartışmalar, iki kavram etrafında kilitleniyor. Muhalifler, “değişim” isterken, genel merkez ise “yenilenme”den yana. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu bazı isimler, partide “değişim” yaşanması gerektiğini dile getirdi. Genel merkez ise seçimden bu yana bazı kurullarda “yenilenmeye” giderken, olağan kurultay sürecinin tamamlanmasıyla “partinin limana yanaşacağı ve yenilenmenin tamamlanacağı” görüşünde.

ÖZGÜR ÖZEL’İN İMAMOĞLU’NA TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, seçim sonrası çıkışlarının ardından genel başkan adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ekibinin, genel başkanlık için güçlü adaylardan biri olarak görülen İmamoğlu ekibine “öneride bulunduğu” iddia edildi. Bu kapsamda “Özel’in Genel Başkan olmasının, İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı’na devam etmesinin, zamanı gelince de partinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin önerildiği” öne sürüldü.

İmamoğlu ekibinin ise öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Partinin önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu’nda ise, bazı MYK üyelerinin, İmamoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ve görüntülerinin sızmasının ardından tartışma yaratan toplantı nedeniyle “CHP’nin Meclis Grubu’nun görevden alınmasının önerildiği” belirtildi. Üyelerin seçimle gelmesi nedeniyle görevden almanın mümkün olmadığı da kaydedilirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öneriye sessiz kaldığı ve yorum yapmadığı aktarıldı.

İLK KEZ GÖRÜŞECEKLER

CHP Genel Merkezi’nde, olağan kurultay sürecine ilişkin de değerlendirmeler yapılıyor. Şu ana kadar İstanbul’da 570 mahallede seçim yapıldığı, bu seçimlerin 520’sinde Kılıçdaroğlu ekibinin, 50’sinde ise İmamoğlu ekibinin çıktığını belirten yöneticiler, Karadeniz’de de çoğunluğun Kılıçdaroğlu’nun ekibinde olduğunu kaydediyor.

MAZERET BİLDİRİLDİ

Ayrıca 23 Temmuz’da gerçekleştirilecek belediye başkanları toplantısına da 210 belediye başkanının katılacağı yönünde bildirimde bulunduğu, 30’unun ise mazeret bildirdiği, buna karşın “Kemal Bey’in yanındayız mesajı verdiği” belirtiliyor. Söz konusu belediye başkanları toplantısı, İmamoğlu öncülüğündeki toplantının görüntülerinin sızmasının ardından İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun ilk kez bir araya geleceği toplantı olacak. İki ismin görüşüp görüşmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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