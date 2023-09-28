Özgür Özel'in istifa edeceği tarih belli oldu

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel’in yeni yasama yılının açılışından sonra en geç 3 Ekim günü istifasını vereceği ortaya çıktı.

Özgür Özel'in istifa edeceği tarih belli oldu

CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Manisa Milletvekili Özgür Özel’in 1 Ekim’de TBMM’nin 28’inci dönem 2’nci yasama yılının açılışından sonra partisinin Grup Başkanlığı’ndan istifa edeceği ortaya çıktı.

BirGün.net'ten Nurcan Gökdemir'in haberinde yer alan bilgilere göre; Özel, milletvekillerinin Grup Başkanlığı’ndan istifa edip etmeme yönündeki görüşlerini öğrenmek için bir dizi görüşme yaptı. Söz konusu görüşmelerde istifa etmesi ya da etmemesi yönünde ağırlıklı bir sonuç ortaya çıkmadı.

Ancak Özel’in 1 Ekim günü yeni yasama yılının açılışından sonra en geç 3 Ekim günü istifasını vereceği iddia edildi.

Özel’in, istifasını açıklamadan önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, bu süreçte görevi bir grup başkanvekilinin yürütmesi, grup başkanlığı seçiminin de CHP Kurultayı sonrasına bırakılmasını önereceği ifade edildi.

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