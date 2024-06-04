Özgür Suriye Ordusu Afrin'de Harp Okulu açtı

Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Özgür Suriye Ordusu askerlerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi projesi üzerine çalışmalar yaptı. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin eğitimini modernize etmek amacıyla Halep’in Afrin ilçesinde bir Harp Okulu açtı.

Harp Okulu’nda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verileceği öğrenildi. Okul 29 Mayıs 2024 tarihinde açıldı.

Eğitimlerin ÖSO’nun çağdaş bir sevk ve idare yapısına geçişinin sağlanması amacıyla yapılacağı da belirtildi.

Yetiştirilecek personeller ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesinin hedeflendiği de açıklandı.

Özgür Suriye Ordusu, Suriye’nin kuzeyindeki bölgeleri rejim ve müttefiklerinden, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye ve diğer terör örgütlerine karşı korumak için Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı üç kolordudan oluşuyor.

Özgür Suriye Ordusu 2017 yılında Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı kuruldu. Ordunun adı daha sonra Suriye Milli Ordusu olarak değişti.

ABD’nin silah ve eğitim desteği verdiği terör örgütü PKK/YPG, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeyinde sözde seçim yapılacağını duyurmuş ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamaların ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan Afrin bölgesinde SMO- ÖSO askerlerinin eğitimi için Savunma Bakanlığı Harp Okulu açıldı.