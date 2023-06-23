Özkan Uğur entübe mi edildi? MFÖ gurubu üyesi Özkan Uğur’un sağlık durumu nasıl?

Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden MFÖ gurubu üyesi Özkan Uğur’un sağlık durumuna ilişkin üzücü bir haber geldi. Peki, Özkan Uğur entübe mi edildi? MFÖ gurubu üyesi Özkan Uğur’un sağlık durumu nasıl?