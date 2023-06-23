Sanatçı Özkan Uğur 3. kez yakalandığı kanser nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Özkan Uğur’dan sağlık durumuna ilişkin sevenlerine üzecek bir haber geldi. Peki, Özkan Uğur entübe mi edildi? MFÖ gurubu üyesi Özkan Uğur’un sağlık durumu nasıl?
ÖZKAN UĞUR’UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Lenf kanserini ikinci kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurmuştu.
Geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlayan Uğur'un son 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.
Altuntaş, Özkan Uğur entübe edildiğini duyurdu.