Özlem Çerçioğlu, CHP’li başkanı tutuklatmak için kolları sıvadı! Uyaranlara "İktidar gücü elimde" mesajı... İş insanlarına 'iftira atın' baskısı yaptırdı...

Düzenleme: Kaynak: Aydın Denge
Özlem Çerçioğlu, CHP’li başkanı tutuklatmak için kolları sıvadı! Uyaranlara "İktidar gücü elimde" mesajı... İş insanlarına 'iftira atın' baskısı yaptırdı...

‘Topuklu Efe’ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iş insanlarına baskı yaparak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında asılsız ithamlar üreterek gözaltına alınmasını istediği iddia edildi.

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması ile gündem olan ‘Topuklu Efe’ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili Aydın’ın yerel bir sitesinde bomba bir iddia geldi. İddiaya göre; Çerçioğlu, iş insanlarına baskı yaparak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında asılsız ithamlar üreterek gözaltına alınmasını istediği öne sürüldü.

İŞ İNSANLARINA ULAŞTI

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından hedef alındığı iddia edildi. Aydın Denge internet sitesinin haberine göre; Çerçioğlu, kendisine yakın isimlerden Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve belediyede etkili olan Ozan Çavuşoğlu aracılığıyla bazı iş insanlarına ulaştı.

1738656775114-basin-toplantisi-1.jpeg

GÜNEL’İN GÖZALTINA ALINMASINI VE TUTUKLANMASINI İSTEDİ İDDİASI

İddialara göre bu girişim, iş insanlarını baskı altına alarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında asılsız ithamlar üretmeye zorlama amacı taşıyordu. Çerçioğlu’nun, Günel’in gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını istediği öne sürüldü.

UYARANLARA: DEVLET BENİM YANIMDA, İKTİDAR GÜCÜ BENDE

Ayrıca, Çerçioğlu’nun yakın çevresine, kendisini uyaran bazı kişilere, “Devlet benim yanımda, iktidar gücü bende. Önce Ömer Günel’i içeri attıracağım, sonra hizmetlere odaklanırız” dediği de iddialar arasında yer aldı.

Son Haberler
UEFA ülke sıralamasında Galatasaray şoku!
UEFA ülke sıralamasında Galatasaray şoku!
‘Ekonomi şahlanıyor’ diyen iktidar sonunda kabul etti: Vatandaşın geçim derdinin gerçek yüzünü yazdılar
‘Ekonomi şahlanıyor’ diyen iktidar sonunda kabul etti: Vatandaşın geçim derdinin gerçek yüzünü yazdılar
Tek damlayla egzama, sedef ve mantara şifaya oluyor! Uzmanlar tek tek anlattı
Tek damlayla egzama, sedef ve mantara şifaya oluyor! Uzmanlar tek tek anlattı
Fed’in faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek? (19 Eylül 2025)
Fed’in faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek?
Evde stres atma yolu! 4 teknikle strese elveda
Evde stres atma yolu! 4 teknikle strese elveda