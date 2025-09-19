Özlem Çerçioğlu, CHP’li başkanı tutuklatmak için kolları sıvadı! Uyaranlara "İktidar gücü elimde" mesajı... İş insanlarına 'iftira atın' baskısı yaptırdı...

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması ile gündem olan ‘Topuklu Efe’ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili Aydın’ın yerel bir sitesinde bomba bir iddia geldi. İddiaya göre; Çerçioğlu, iş insanlarına baskı yaparak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında asılsız ithamlar üreterek gözaltına alınmasını istediği öne sürüldü.

İŞ İNSANLARINA ULAŞTI

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından hedef alındığı iddia edildi. Aydın Denge internet sitesinin haberine göre; Çerçioğlu, kendisine yakın isimlerden Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve belediyede etkili olan Ozan Çavuşoğlu aracılığıyla bazı iş insanlarına ulaştı.

GÜNEL’İN GÖZALTINA ALINMASINI VE TUTUKLANMASINI İSTEDİ İDDİASI

İddialara göre bu girişim, iş insanlarını baskı altına alarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında asılsız ithamlar üretmeye zorlama amacı taşıyordu. Çerçioğlu’nun, Günel’in gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını istediği öne sürüldü.

UYARANLARA: DEVLET BENİM YANIMDA, İKTİDAR GÜCÜ BENDE

Ayrıca, Çerçioğlu’nun yakın çevresine, kendisini uyaran bazı kişilere, “Devlet benim yanımda, iktidar gücü bende. Önce Ömer Günel’i içeri attıracağım, sonra hizmetlere odaklanırız” dediği de iddialar arasında yer aldı.