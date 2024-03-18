Özlem Gürses'den olay yaratacak açıklama: O dosyada Bülent Cihantimur'un ismi var

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci’nin feci şekilde hayatını kaybettiği kazanın firari şüphelisi T.C.’nin (16) babası Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında şok edici bilgiler ortaya çıktı.

Mahkemede verdiği ifadesinde eski eşi Eylem Tok’un, oğlu T.C.’yi (16) ülke dışına kaçırdığından haberi olmadığını beyan eden Bülent Cihantimur’un ifade için çağırılmadığı kendi isteğiyle savcılığa başvurduğu geçenlerde basına yansımıştı.

Oğlu ve eski karısına “ülkeye dönün” çağrısında bulunan Cihantimur, bugüne dek firari şüphelinin babası olarak gündemdeydi. Fakat gazeteci Özlem Gürses bu sabah Youtube kanalında yayınladığı videonun bir kısmını Bülent Cihantimur’a ayırarak, Dilan Polat Davası’na kadar uzanan ilginç bağlantı ve bilgileri takipçileriyle paylaştı.

Ölümlü trafik kazasını takip eden ilk günlerde sümen altı edildiği ortaya çıkan Bülent Cihantimur dosyası, oğul Cihantimurun karıştığı kazadan daha çok ses getireceğe benziyor.

“O DOSYA’DA BÜLENT CİHANTİMUR’UN İSMİ VAR”

Bu influencerlar, sosyal medya fenomenleri ve Dilan Polat gibi güzellik endüstrisi, bu çeşit ürünler üzerinden büyük merkezler açıp arkasından da çok ciddi paralar kazanan ya da bazı paraları bu sektör üzerinden aklayan insanlarla ilgili bir dosya başlatılmıştı hatırlayacaksınız. Kim başlatmıştı: Gökalp Köklü. Kim kendisi Dilan Polat davasının emekli edilmeden önceki ilk savcısı: önce Erzurum'a sürüldü, arkasından kendisi emekli olmaya karar verdi. Kendisi ve eşiyle ilgili FETÖ ve Adnan Oktarcı olduğu yönünde ciddi iddialar var. O yüzden Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlattı. Hatta aynı savcının Dilan Polat dosyasını manipüle etmek bir grup gazeteci üzerinden yurt dışı telefonlarıyla WhatsApp, Telegram, Discord grupları kurmak ve onlara sürekli bilgi belge sızdırarak dosyayı yönlendirmeye çalışmak filan gibi suçlardan bir dosya açıldı hakkında. Yani yargının içindeki bu acayip çatışmayı zaten biliyoruz da şimdi de işte o dosyanın içerisinde Bülent Cihantimur'un ismi var.

“YENİ SAVCI SER VERİP SIR VERMİYOR”

İddia o ki Bülent Cihantimur bu dosyada Tayyar Öz ve Özem Öz’ün şirketi ile ortaklık yapısı içerisinde olduğu için zaten yargılanıyordu. Yani bu dosyada ismi geçiyordu. Ne olmuştu bu fenomenlere? Onu da hatırlatayım: bu fenomenlerin mal varlıklarına tedbir kararı getirmişti ve bir Masak incelemesi başlatılmıştı. Yani herhangi bir mali suç var mı, yok mu; bununla ilgili bir araştırma başlatılmıştı. İki nedenle: bir, bu para bir kara para ve sistemden geçerek aklanıyor mu? Estetik Endüstrisi üzerinden güzellik klinikleri üzerinden ve/veya bir vergiden muafiyet operasyonu mu yapılıyor? Yani vergi kaçakçılığı mı yapılıyor bu klinikler üzerinden. İşte bu soruların cevaplarını aramak üzere bir Masak araştırması başlatılmıştı. Dilan Polat ve gene bu fenomenler dosyasında henüz o Masak raporu ortaya çıkmadı. Zaman zaman Emrullah Erdinç’le filan da konuşuyoruz biliyorsunuz ya da Masum Gök, Ersin Eroğlu’yla onlar da o raporu bekliyorlar. Önemli bir Masak raporu bu. Çünkü mali suçlar varsa eğer onun niteliği ile ilgili bilgi belge o raporun içinde olacak. Hala biz o rapora ulaşmış değiliz. O rapor tam olarak yazıldı bitti ve savcılık dosyasına eklendi mi? Henüz onu da bilmiyoruz. Yeni savcı ser verip sır vermiyor. Bu konularda onu da söylemiş olayım.

Avukatlar konuşmuş. Hem Bülent Cihantimur'un hem de Özlem Öz, Tayyar Öz avukatları konuşmuş. Deniliyor ki o açıklamalarda dosyadaki şüphelilerin mal varlıklarına onlar da tedbir konulduğunu hatırlatıyorlar ve Cihantimur bakımından ne tür tedbir kararı alınıp alınmadığının ilgili kuruluşlardan sorulmasını talep etmişler. Şunu merak ediyor avukatlar "mağdurların avukatları yani dolandırıldığını düşünenlerin avukatları diyorlar ki bu adamla ilgili de mal varlığına bir tedbir kararı var mı?" Bilmiyoruz.

CİHANTİMUR’UN FENOMENLER DAVASINDAKİ YERİ NE?

İkinci soru gene Bülent Cihantimur ve ailesi ile ilgili sosyal medyada sıkça haber yapıldığı ve kuşku doğduğu kaydedilen dilekçede Cihantimur'un adli kontrol hükümlerini uygulayıp uygulamadığı ve yurda giriş çıkış kayıtlarının İstanbul müdürlüğünden dosyaya aktarılması gerektiğini talep etmişler. Ne demek bu? Bu adli kontrol hükümleri Bülent Cihantimur ifade vermeye gittiğinde savcı kendisini serbest bıraktı ve dedi ki haftada bir gün karakola gideceksin, imza vereceksin. Ne demek o: Kaçmadığını belgeleyebilirim. Avukatlar diyor ki bunları uyguluyor mu? Yani gidip hakikaten imza veriyor mu karakola ya da yurt dışına çıkmakla ilgili herhangi bir hamlesi ya da planı var mı?

Tayyar Öz'ün iş ortağı olarak bilinen şüpheli İbrahim Kara Orhanlı avukatı -bu arada bu dosyada Tayyar Öz ve Özlem Öz'ün de olduğu fenomenler dosyasında Tayyar Öz'ün bir başka iş ortağı İbrahim Kara Orhanlı- o da yargılanıyor. Onun avukatı demiş ki Öz çiftine ait üç şirkete kayyum atandı. Böylelikle müvekkilinin müdür yetkisi kaldırıldı. Müvekkili müdürmüş Tayyar Öz'ün şirketinde, artık diyor müdür değil. Çünkü o şirketlere kayyum atandı. Demek ki neymiş fenomenler dosyasında şüpheli olarak yargılanan insanların mal varlıklarına tedbir kararı getirilmiş ve de şirketlerine TMSF tarafından kayyum atanmış. Şimdi soru şu Bülent Cihantimur'un bu fenomenler dosyasındaki bağlantısı tam olarak ne? Kendisi hangi sebeple o dosyanın içinde bulunuyor. Bir mali suç isnadı mı var? Yani vergi kaçırdığıyla ilgili ya da kara para akladıyla ilgili bir durum mu var? Ya da bütün bunların yanıtlarını ancak her iki dosyada hem Eylem Tok - Bülent Cihantimur kaza dosyası hem de fenomenlerle bağlantıları olan Dilan Polat fenomenler dosyasının bilgi ve belgeleri basına geldiğinde öğrenebiliriz.