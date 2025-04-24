24 Nisan 2025 Perşembe
İstanbul
15°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Gündem
Özlem Gürses'e verilen ceza belli oldu
Özlem Gürses'e verilen ceza belli oldu
24 Nisan 2025 / 11:23
Düzenleme:
24 Nisan 2025 / 11:25
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Gazeteci Özlem Gürses'e 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken Gürses'in adli kontrol şartı da kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
Van’da 3 bin rakımda kış, bin 850 rakımda bahar
Aydın’da 42 aranan şüpheli yakalandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Özcan Deniz’den çadırlı önlem! Geceyi dışarıda geçirdi
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 4’lü finalinin nerede oynanacağı açıklandı
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
Kültür Sanat
Yaşam
Yazarlar
Resmi İlanlar
Teknoloji
İpucu
Reklam
Video
Foto Galeri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Gözden Kaçmasın
Kültür Sanat
Reklam
Video
Foto Galeri
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi