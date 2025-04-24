Özlem Gürses'e verilen ceza belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özlem Gürses'e verilen ceza belli oldu

Son dakika... Gazeteci Özlem Gürses'e 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken Gürses'in adli kontrol şartı da kaldırıldı.

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