Özlem Gürses’ten Zafer Partisi ve Memleket Partisi hakkında ilginç iddia

Özlem Gürses’in katıldığı bir Youtube programında Zafer Partisi ve Memleket Partisi hakkında şok iddiada bulundu.

Özlem Gürses, Zafer Partisi ve Memleket Partisi’nin iktidar tarafından kurulan partiler olduğunu iddia etti.

Gürses, Youtube programının Zafer Partisi ve Memleket Partisi bölümünde, “Bence daha kritik ve daha temel sorun bu siyasi partiler. Neden, nasıl, hangi kaynaklarla ve hangi hedeflerle kuruldu? Acaba iktidar bir şekilde kendi milli ve yerli muhalefetini mi inşa etmeye başladı Türkiye’de?” ifadelerini kullandı.