Aramızdan ayrılalı üç yıl olacak fakat bir türlü alışamadım yokluğuna. Ne güzel anılarımız vardı ve ne kadar güzel duygular biriktirmiştik yüreğimizde. Ölümünü kabullenemiyorum bir türlü canım Asum. Sen benim için sadece bir arkadaş değildin yeri geldiğinde anne, abla ve sırdaşım oldun. En zor günümde hep yanımda oldun. Naif ve kırılgan bir yapıya sahiptin en ufak bir tartışmada bile kırılırdın ve çok üzülürdüm. Çok erken bırakıp gittin bizi canım arkadaşım sana ölüm hiç yakışmadı.

Birleştiriciydin, vicdanlı, paylaşımcıydın. Bir ekmeğini dörde bölerdin. Etrafında zor durumda olana hızır gibi yetişirdin. Yaşlılara, gençlere ve çocuklara ap ayrı değer verirdin. Yolda bile hiç tanımadığın bir yaşlı teyzeyi gördüğünde hemen ilişir sohbet ederdin. Hata telefon numarasını alırdın ola ki zor durumda kalırsan beni ara diye. Çoğu zaman ziyarete giderdin yol arkadaşlarını hal hatır sorardın ve cebine bir miktar da para koyardın. Her sabah işyerine geldiğinde elinde birkaç tane simitle gelirdin. Herkesin masasına bir parça koyardın çaktırmadan o kadar hoşumuza giderdi ki o simidin tadı bile bir başka oluyordu. Yazın hanımeli getirirdin masamıza koyardın mis gibi kokular yayardı. Ne güzel jestler yapardın Asum…

En zor dönemlerimde Rukiyesi başarırsın derdin beni kamçılardın ve moral verirdin. Ne badireler atlattık ama yine de pes etmedik. Ne hayallerimiz vardı ileriye dönük. Emekli olduktan sonra turlarla seyahatte çıkacaktık. Ne güzel yazılar yazardın bir solukta okuyorduk. O güzel yüreğinde biriktirdiğin onca yaşanmışlıkları incili boncuk gibi mısralara dökerdin. Hani bu yazdıklarını kitaplaştıracaktın. En büyük hayalindi bir kitabın olması. Hayallerin yarım kaldı canım arkadaşım…

Özlüyorum canım arkadaşım nereye baksam seni hatırlıyorum. Çünkü o kadar çok hatıran var ki bende nereye el atsam karşıma çıkıyor. Oğlumun üzerindeki emeği nasıl unutabilirim. Off off içim daralıyor anılar, hatıralar gözümün önüne geldikçe. Bir karıncayı bile ezemeyen yüreği güzel arkadaşım erken bıraktın gittin bizi. Öyle anlar oluyor ki nefesim daralıyor ve seni arar oluyorum Asum.