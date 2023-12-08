Öztürk Yılmaz'dan AKP'ye şok suçlamalar. Bıçaklı saldırıya uğramıştı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın uğradığı suikasta ilişkin dava görüldü. Zanlı Serhat Koçu'nun, 'kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

"ERDOĞAN SENİN BU DÜZENİNİ YIKACAĞIZ"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz mahkeme çıkışı çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugün, boğazımı keserek öldürmek amacıyla yapılan suikastın duruşması vardı. Katili hükümet koruyor! Hakim tiyatro sergiledi! Basına da suçu hafifletici haberler yaptırıyorlar! Yemeyiz! Erdoğan! Senin bu düzenini yıkacağız! Seni yeneceğiz! Allah büyük! Devran dönecek! " ifadelerini kullanarak AKP'yi suçladı.

“BURAYA KAMP KURACAĞIM VE SİZİ DÜNYAYA REZİL EDECEĞİM”

Yılmaz, avukatına da söz hakkı verilmediğini ve taleplerinin kayda dahi alınmadığını iddia etti. “Bu devran dönecek” diyerek hükümete yüklendi. Faili hükümetin koruduğunu ve örtbas ettiğini ifade eden Yılmaz, “Adaleti sağlayamazlarsa buraya kamp kuracağım ve bunları dünyaya rezil edeceğim.” dedi.

‘İNTERNETTE 30 KG ALTIN NE KADAR’ DİYE ARATILDI İDDİASI

Olayda zanlıyı azmettirdiğini iddia ettikleri T.G.’nin duruşmaya çağırılnası talebinde bulunduklarını ama kabul edilmediğini dile getiren Yılmaz’ın avukatı, T.G.’nin internette “1.5 milyon dolar” ve “30 kg altın ne kadar” sorularını arattığını iddia etti.

NE OLMUŞTU ?

7 Aralık 2022 tarihinde Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırgan, cebinden çıkardığı bıçağı Yılmaz''ın boğazına doğru saplamaya çalışmış, Yılmaz eliyle müdahale edince saldırgan Yılmaz''ı kalçasından bıçaklayarak hızla olay yerinden uzaklaşmıştı.

9 Aralık 2022’de de olayın zanlısı Serhat K, yakalanmış ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

HASTANEDE VİDEO ÇEKEREK MEYDAN OKUMUŞTU

Serhat K, savcılık ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik internette gördüğü ifadelerinden dolayı kızgınlık duyduğu Öztürk Yılmaz''ı cezalandırmak istediğini söylemişti.

Dört bıçak darbesi alan Yılmaz, kaldırıldığı hastane odasında çektiği videolu mesajla kendisine saldıranlara seslenmiş, “Erkekseniz siz karşıma çıkın. 5 paralık adamlarınızı göndermeyin” diye konuşmuştu.