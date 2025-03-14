Özyeğin Üniversitesi'nde Sorumlu Yurttaşlık ve Etki dersi verildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi ve Nişantepe Ortaokulu öğrencilerini bir araya getiren ders, Özyeğin Üniversitesinin toplumsal meselelere duyarlı öğrenciler yetiştirme misyonunun önemli bir parçası olan ve yerel, ulusal ve evrensel düzeyde giderek artan vatandaşlık bilinci ihtiyacını vurgulayan çağrılara yanıt olarak tasarlandı.

Ders, yurttaşlık olgusunun hem bilimsel ve bilişsel boyutu ile etkin yurttaşlık, hem de katılımcı boyutu ile aktif yurttaşlık yaklaşımlarını sentezleyen ve pekiştiren özgün bir deneyim sunuyor.

Dersin saha çalışmalarında farklı yaş gruplarında ve akademik seviyelerdeki öğrencilerin etkileşimde bulunmasıyla, proje için birlikte çalışılması ve bu sayede her iki grup için de çift yönlü kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, 2024-2025 Güz Dönemi'nde, "LGS Akademik Katkı", "Spor ve Beden Hareketi", "İngilizce", "Masa Oyunları" ve "Ortaokul Dergisi" konularında projeler geliştirildi. Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki akademik ve idari paydaşların katkılarıyla gerçekleşen çok paydaşlı ders sürecine, Migros AŞ ve Gürsel Turizm de yemek ve ulaşım desteği sundu.

2024-2025 Bahar Dönemi'nde ise, "Sorumlu Yurttaşlık ve Etki" dersi aracılığıyla, öğrenciler toplumsal sorunlarını yerinde gözlemliyor. Öğrencilerin, yüksek çözümler geliştirerek, toplumsal gelişimin etkin ve aktif bir paydaşı olmalarına katkı sağlamalarına yönelik seminerlerin yanı sıra saha projeleri de devam ediyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZ, İNSAN HAKLARINI ÖNCELEYEN İHTİYAÇ TEMELLİ FARKLI PROJELERDE ÇALIŞTILAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esra Gençtürk, gerçekleştirilen dersin, Özyeğin Üniversitesinin "duvarsız üniversite" kimliğiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Dersin, sorumlu yurttaşlık farkındalığının ve davranışının sadece sınıf içi tartışmalarla kazandırılamayacağı bilinciyle tasarlandığını aktaran Gençtürk, "Sorumlu yurttaşlık için etkin ve aktif katılımın bir arada sağlanmasıyla öğrencilerimiz, gerekli teorik altyapıyı edinerek insan haklarını önceleyen ihtiyaç temelli farklı projelerde Nişantepe İlköğretim Okulunun ortaokul öğrencileriyle birlikte çalıştılar, birlikte keşfettiler, birlikte öğrendiler ve birlikte ürettiler. Nişantepe İlköğretim Okulunun tüm paydaşlarıyla gönül ve emek birliğimiz sayesinde bu çok disiplinli ve çok boyutlu dersimizin çok katmanlı kazanımlarına da hep beraber şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Nişantepe Ortaokulu Müdürü Neriman Zayim de LGS öğrencilerinin başarılarının bu katkılar neticesinde akademik olarak gözle görülebilecek seviyede arttığını kaydetti.

Öğrencilerin birlikte soru çözerek lise giriş sınavına çalışma motivasyonlarının yükseldiğine değinen Zayim, "Üniversite düzeyindeki ablalarından ve ağabeylerinden yalnızca akademik başarının ötesinde öz bakım, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim anlamında da etkilendiklerini gözlemledik. Bu katkılar çocuklarımız için çok değerli. Bu tür projelerin devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.