Pablo Durán, Real Sociedad'ı parçaladı!

Celta, LaLiga'nın 18. haftasında Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Bu maçta, teknik direktör Giráldez’in kadro değişiklikleri ve genç oyuncu Pablo Durán’ın müthiş performansı ön plana çıktı. Durán, maçta iki gol atarak Celta’nın üstünlüğünü sağladı. İlk golünü maçın sonlarına doğru, mükemmel bir şutla Remiro’nun kaleciliğini geçerek kaydetti. Bu gol, Celta'nın atak gücünü ve Durán’ın yeteneklerini gözler önüne serdi.

Celta’nın genç yeteneği, ikinci golünü ise Alfon'un harika asistinde, boş kaleye topu göndererek yaptı. Her iki gol de, Celta'nın sahadaki üstünlüğünü net bir şekilde gösterdi. Celta'nın rakip kaleye yönelik baskıları, Real Sociedad'ın savunmasını zor durumda bıraktı ve maçın başlangıcından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirdi.

Durán’ın hat-trick yapma şansı da vardı, ancak Borja Iglesias’in ofsaytta olması nedeniyle bu gol geçerli sayılmadı. Yine de Durán, maç boyunca sergilediği performansla unutulmaz bir gün yaşadı.

Maçın ikinci yarısında, Real Sociedad'da yapılan üç değişiklik de sonucu değiştiremedi. Celta, baskısını sürdürdü ve durumu 3-0 yapma fırsatını birkaç kez yakaladı, ancak Remiro bu sefer başarılı bir kurtarış yaparak rakibine geçit vermedi.

Celta'nın bu galibiyeti, Giráldez’in kadro değişikliklerinin ve Durán’ın üstün oyununu kutladığı bir zafer oldu.