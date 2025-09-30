'Padişahların şekeri' cildin fısıltısı, kalbin iksiri

Kan şekerini dengelemedeki benzersiz etkisiyle "padişahların şekeri" olarak anılan bu Doğal besin, egzama gibi cilt rahatsızlıklarına karşı da şifa verdi. Uzmanlar, bu mucizevi İksirin sofralara geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİM VE TIBBIN GÖZÜNDEN BEYAZ DUT: UNUTULAN MUCİZE GERİ DÖNÜYOR

Yüzyıllardır geleneksel tıbbın önemli bir parçası olan ve Anadolu'da "beyaz altın" olarak nitelendirilen beyaz dut; kalp-damar sağlığından kan şekeri dengesine, cilt problemlerinden bağışıklık sistemine kadar geniş bir yelpazede sunduğu faydalarla modern bilimin de odak noktası haline geldi.

Yapılan son bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, bu mütevazı meyvenin faydalarını çarpıcı bir dille gözler önüne serdi.

DAMAR SAĞLIĞINA "YAĞ ÇÖZÜCÜ" ETKİSİ

Beyaz dut ve yaprağı, yüksek antioksidan ve polifenol bileşikleri sayesinde kalp ve damar sağlığı için hayati bir destek sundu.

Araştırmalar, dutun yüksek kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olabileceğini ve ateroskleroz (damar sertliği) riskini azaltabileceğini gösterdi. Özellikle dut kurusu çayının düzenli tüketiminin kardiyovasküler sağlığı olumlu yönde etkilediği ve damar tıkanıklığını önlemede rol oynayabileceği düşünüldü.

ABD'de fonksiyonel tıp alanında çalışmalarıyla tanınan Dr. David Perlmutter gibi uzmanlar, dutun içerdiği bileşenlerin damar duvarlarında biriken plak oluşumunu yavaşlatarak, adeta bir "doğal yağ çözücü" görevi görebileceğini belirtti. Bu etkinin temelinde, meyvenin içerdiği anti-inflamatuar özelliklerin damarlardaki kronik iltihaplanmayı azaltması yattı.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEN PADİŞAHLARIN SIRRI

Beyaz dut, tarihsel süreçte yüksek glisemik indeksi olan diğer şekerli gıdalara karşın, kan şekerini dengeleme özelliği nedeniyle eski dönemlerde "padişahların doğal şekeri" olarak kullanılırdı. Güncel bilimsel çalışmalar, bu geleneksel bilgiyi doğruladı.

Beyaz dut yaprağında bulunan 1-deoksinojirimisin (DNJ) adlı alkaloit bileşiği, özellikle tip 2 diyabet hastaları için umut vadetti.

DNJ, bağırsaklarda karbonhidratların şekere dönüşümünü yavaşlatan alfa-glukozidaz enzimini inhibe ederek glikozun kana daha yavaş emilmesini sağladı.

Bu konuda önemli çalışmalar yürüten ve dut yaprağı ekstrelerinin kan şekeri üzerindeki etkilerini inceleyen Japonya'daki Shiga Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, DNJ'nin kan şekeri piklerini düşürmede önemli bir potansiyel taşıdığını raporladı.

Uzmanlar, ölçülü ve doğru tüketildiğinde dut ve dut kurusunun, rafine şekere alternatif sağlıklı bir seçenek olduğunu sıkça dile getirdi.

EGZAMANIN DOĞAL ÇARESİ: CİLTTEKİ İLTİHABI DURDURUYOR

Beyaz dutun anti-inflamatuar ve antioksidan zenginliği, egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde de öne çıktı.

Egzama, genellikle ciltteki kronik iltihaplanma ile ilişkili. Dut kurusunun haricen kullanımı ya da dahilen tüketimi, ciltteki kızarıklık, kaşıntı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Uzmanlar, beyaz dut kurusu kürünün özellikle ellerde ve ayaklardaki egzama şikayetlerini azaltmada geleneksel olarak kullanıldığını ve bilimsel olarak anti-inflamatuar içeriğinin bu etkiyi desteklediğini belirtti.

Dutun içerdiği flavonoidler ve vitaminler, cilt bariyerini güçlendirerek ve iltihaplanmayı düşürerek cilt sağlığına destek verdi.

UZMAN UYARISI

Uzmanlar, tüm bu faydalarına rağmen, özellikle diyabet hastalarının dut ve dut ürünlerini tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini, çünkü dutun güçlü kan şekeri düzenleyici etkisinin kullandıkları ilaçlarla etkileşime girebileceğini vurguladı.

Sağlıklı bireyler için ise ölçülü tüketimin, dengeli bir beslenme düzeninin önemli bir parçası olabileceği belirtildi.