Mutluluk sofrada başlıyor: İşte sonbahar depresyonuna karşı mucize besinler!

Mevsim geçişleri ruh halinde dalgalanmalara sebep olabiliyor. Diyetisyen Sevim Akkök, sonbahar aylarında güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte beyindeki serotonin ve melatonin dengesinin bozulduğunu, bunun da “sonbahar depresyonu” olarak bilinen ruhsal çöküntüye yol açabileceğini söyledi. Akkök, bu dönemde yapılacak doğru beslenme tercihlerinin depresyon belirtilerini hafifletmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Akkök, “İsteğiniz azaldıysa, kendinizi keyifsiz hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Sonbahar depresyonu, birçok kişiyi etkileyen mevsimsel bir durum. Ancak sofranızda yapacağınız küçük değişikliklerle bu süreci daha sağlıklı ve dengeli geçirebilirsiniz” dedi.

OMEGA-3 DEPRESYONLA SAVAŞIYOR

Diyetisyen Akkök, omega-3 yağ asitlerinin depresyon belirtilerini azaltabildiğini belirterek, özellikle somon, sardalya ve uskumru gibi balıkların haftada en az iki kez tüketilmesini önerdi. Balık tüketemeyenler için ceviz, keten tohumu ve fındık gibi alternatifler sunuluyor. Balıkların kızartılmadan, fırında veya buğulama şeklinde pişirilmesi gerektiği belirtti.

RENKLİ MEYVELER MORAL VERİYOR

Yaban mersini, ahududu ve çilek gibi orman meyvelerinin yanı sıra nar, elma ve mandalina gibi meyveler, içerdiği antioksidanlar sayesinde ruh halini dengelemeye yardımcı oluyor. Akkök, meyve tüketiminde porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekti.

ŞEKER DEPRESYONU DERİNLEŞTİRİYOR

Tatlı krizlerinin depresyonu bastırmadığını, aksine artırdığını belirten Akkök, fazla şeker tüketiminin vücutta inflamasyonu tetiklediğini ve bunun da ruh halini olumsuz etkilediğini söyledi.

FOLİK ASİT VE B12 TAKVİYESİ

Ispanak, pazı, nohut, mercimek ve portakal gibi folik asit kaynaklarının serotonin üretimini desteklediğini belirten Akkök, B12 vitamini eksikliğinin ise depresyonun en büyük nedenlerinden biri olduğunu vurguladı. Kırmızı et, yumurta ve süt ürünleri bu eksikliği gidermek için öneriliyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEHLİKESİ

Sonbahar ve kış aylarında D vitamini eksikliğinin sık görüldüğünü belirten Akkök, bu dönemde D vitamini seviyesinin ölçülmesini ve gerekirse takviye alınmasını önerdi. Güneş ışığından faydalanmak da önemli bir destek.

BİTTER ÇİKOLATA VE MUZLA MUTLULUK TAKVİYESİ

%70 üzeri kakao içeren bitter çikolataların polifenol açısından zengin olduğunu belirten Akkök, en fazla 30 gram tüketilmesini ve abartılmamasını önerdi. Muzun ise içerdiği magnezyum ve potasyumla serotonin üretimini desteklediğini, yanına bir avuç kabak çekirdeği eklenerek etkisinin artırılabileceğini söyledi.

Diyetisyen Akkök, sonbahar depresyonunun yalnızca beslenmeyle değil; egzersiz, uyku düzeni ve güneş ışığıyla desteklenerek yönetilebileceğini belirtti. “Sofranızda yapacağınız küçük değişiklikler, ruh halinizde büyük farklar yaratabilir” dedi.