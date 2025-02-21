Pahalılığa karşı Ramazan ayarı! 157 üründe fiyat sabitlendi

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Ramazan ayında onlarca üründe indirim kampanyası başlattı.

İndirimler, un, bakliyat, kahvaltılık gibi temel gıda ürünlerinin dışında Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında bulunan hurma, şekerpare tatlısı, güllaç gibi ürünleri de kapsıyor.

Kampanya kapsamında Tarım Kredi Marketleri'nin kendi markası Anadolu'nun birçok ürününde fiyatlar en alt seviyeye çekildi. Ekonomim'de yer alan habere göre, Anadolu marka 830 gram salça 26.90 TL'den, 5 kilogram un 84.50 TL'den, 1 kilogram kuru fasulye 58.90 TL'den, 1 kilogram kırmızı mercimek 39.90 TL'den, 1 kilogram baldo pirinç 67.50 TL'den, 1 kilogram nohut 48.50 TL'den satılıyor.

Ggüllaç (300 gram) 74.50 TL, şekerpare (250 gram) 27.50 TL, Kemalpaşa tatlısı (140 gram) 25.90 TL, 1 litrelik şerbet de 21.90 TL'den satışa sunuldu.

Tarım Kredi'nin kendi markalı sütü 27.50 TL'den, 2.5 kilogramlık yoğurdu 79.90 TL'den, kaşar peyniri 199 TL'den, kangal sucuğu 75 TL'den, süzme peyniri 125 TL'den satılacak.