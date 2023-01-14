Trabzonspor Bakasetas'la öne geçti

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında Yunan futbolcusu Bakasetas ile 21. dakikada 1-0 öne geçti.
TRABZONSPOR GOLCÜSÜ İLE ÖNE GEÇTİ
21. dakikada ceza alanında topu önünde bulan Anastasios Bakasetas sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci Volkan'ın hatası sonrası top ağlarla buluştu.
Bu sezon 12. golüne imza atan Bakasetas, Süper Lig'de gol krallığında üst sıralarda yer alıyor.
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