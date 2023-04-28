Pakistan, ABD'nin onayıyla Rusya'dan petrol alacak

Editör: Serkan Talan

Pakistan, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin zımni onayıyla indirimli Rus ham petrolü satın aldığını ve ilk sevkiyatın yakında ülkeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Pakistan'ın ABD Büyükelçisi Masood Khan, Washington'da Wilson Center'ın Güney Asya Enstitüsü tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında düzenlenen bir konferansta açıklamalarda bulundu.