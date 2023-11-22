Pakistan BRICS'e başvuruyor

Ülkenin gelecek yıl Rusya'nın başkanlığı sırasında BRICS'e kabul edilmesi bekleniyor.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Pakistan BRICS'e başvuruyor

Pakistan’ın yeni atanan Rusya Büyükelçisi Muhammad Khalid Jamali Çarşamba günü TASS haber ajansına verdiği röportajda Pakistan'ın önümüzdeki yıl BRICS ekonomik ittifakına katılabileceğini söyledi.

Ülkenin zaten üyelik başvurusunda bulunduğunu ve kabul sürecinde Rusya'nın yardımına güvendiğini söyleyen Büyükelçi, Rusya’nın, 2024 yılında BRICS'in başkanlığını üstleneceğini de hatırlattı.

Büyükelçi, "Pakistan bu önemli örgütün bir parçası olmak istiyor ve Pakistan'ın üyeliğine desteği genişletmek için genel olarak üye ülkelerle ve özel olarak Rusya Federasyonu ile temas kurma sürecindeyiz" dedi.

BRICS şu anda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ocak ayında bloğa Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE katılabilir. Analistlerin tahminlerine göre, genişleyen BRICS+ halihazırda ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'dan oluşan sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin oluşturduğu bir ittifak olan G7'den ekonomik olarak daha büyük olarak nitelendiriliyor.

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