Pakistan, Çin ile ilişkilerini hızlandırıyor

Pakistan Başbakanı, Pakistan-Çin iş birliğine ilişkin Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen bir değerlendirme toplantısına başkanlık ederken yaptığı konuşmada, Çin'in Pakistan'ın her ihtiyacı olduğunda ona yardım eden, zamanla test edilmiş bir dostu olduğunu söyledi.

Çin yönetiminin Pakistan'a yatırımlarını daha da artırmaya kararlı olduğunu söyledi.

Başbakan, Çin sanayisinin Pakistan'a transferinin ülkenin genel ekonomisinin iyileşmesine, Pakistan'ın ihracatının artmasına ve yeni istihdam olanaklarının yaratılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Başbakan'a, Sukkur-Haydarabad Otoyolu'nun Kamu Özel Ortaklığı ile tamamlanacağı söylendi.

Pakistan'daki iş ve yatırım fırsatlarına yönelik olarak Çin'in işbirliğiyle Pekin'de bir road show düzenleniyor.

Toplantıda, Çin sanayisinin Pakistan'a taşınmasına ilişkin kapsamlı bir yol haritası sunuldu.

Toplantıda, Çin'in tekstil, tıbbi ve cerrahi ekipman, plastik ve deri sektörlerinin Çinli şirketlerle ortak olarak Pakistan'a taşınacağı bildirildi.

Toplantıda "78 Pakistanlı şirket, başlangıçta Çin sanayisinin Pakistan'a taşınması için işbirliğine derin ilgi gösterdi" bilgisi verildi.

Bu bağlamda Yatırım Kurulu (YK), ilerleme ve eylem planına ilişkin kapsamlı bir rapor sundu.

Pakistanlı firmaların Çinli firmalarla işbirliği yapmaları konusunda her türlü kolaylığın sağlanması yönünde ilgili birimlere ve yetkililere talimat verdi.