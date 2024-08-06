Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti

4 Ağustos 2024'te Pakistan Büyükelçisi K.K. Ahsan Vahan, Pakistan'a giden Türkmen iş heyeti onuruna bir resepsiyon düzenledi.

Türkmen heyeti 9-11 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında Food AG 2024'e katılacak. Söz konusu fuar Ticaret Geliştirme Otoritesi tarafından Karaçi Sergi Merkezinde düzenlenen Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarlarının ikincisini teşkil ediyor.

“Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak” temalı fuar, uluslararası ve yerel toplulukları bir araya getirerek ortak bir gelecek için umut ışığı yaratmayı amaçlıyor.

Pakistan Büyükelçisi kısa konuşmasında Pakistan ile Türkmenistan'ın gıda ve tarım sektörlerinin uyumluluğunu vurguladı. Türkmen iş adamlarının fuara katılımları sırasında geniş ortaklık fırsatları bulacağını umduğunu ifade etti.

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