Pakistan, Food AG 2024 öncesi Türkmen heyeti kabul etti

Türkmen heyeti 9-11 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında Food AG 2024'e katılacak. Söz konusu fuar Ticaret Geliştirme Otoritesi tarafından Karaçi Sergi Merkezinde düzenlenen Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarlarının ikincisini teşkil ediyor.

“Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak” temalı fuar, uluslararası ve yerel toplulukları bir araya getirerek ortak bir gelecek için umut ışığı yaratmayı amaçlıyor.