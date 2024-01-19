Pakistan ile İran tansiyonu düşürüyor

Pakistan ve İran, son zamanlarda yaşanan hava saldırıları nedeniyle artan tansiyonun ardından, aralarındaki gerilimi azaltma niyetinde olduklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir üst düzey diplomat, İslamabad’ın Tahran ile olan gerginliği artırmak gibi bir niyetinin olmadığını belirtti. Diplomat, bu durumu kamuoyuna açıkladı ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının yakın zamanda bir görüşme yapmayı planladığını ifade etti.

İranlı diplomat Seyid Resul Musevi, iki ülke arasındaki tansiyonun yalnızca İran ve Pakistan’ın düşmanlarına ve teröristlere yarar sağlayacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın Afganistan ve Batı Asya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rahim Hayat Kureyşi, sosyal medya üzerinden Musevi’nin duygularını paylaştığını belirtti ve iki ülke arasındaki tüm sorunların olumlu bir diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri tanımlayan güvenin onarılmasının önemli olduğunu belirtti ve terörizm dahil ortak zorluklarla mücadele etmenin koordineli bir eylem gerektirdiğini vurguladı.

Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Müdessir, Pakistan ve İran arasındaki işbirliği ve karşılıklı güvenin, karmaşık bölgesel ortamda barış ve istikrar için çok önemli olduğunu belirtti. Bu, iki ülkenin birlikte çalışarak bölgesel sorunları çözme ve barışı sağlama konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.