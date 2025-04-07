Pakistan sınırında Taliban'a ağır darbe: 9 militan öldürüldü

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, operasyonların Hayber Pahtunhva’nın Takwara ve Dera İsmail Han bölgelerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin TTP üyesi olduğu tespit edilen 9 militanı hedef aldığı vurgulandı.

PAKİSTAN’IN TERÖRLE MÜCADELESİ



Pakistan’da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıkça yaşanıyor.

Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı örgütler, güvenlik güçleri ve sivillere saldırılar düzenliyor. Islamabad, Pakistan Talibanı’nın Afganistan’dan üslendiğini ve buradan eylemlerini koordine ettiğini öne sürerken, Afganistan yönetimi bu suçlamaları kabul etmiyor.