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Pakistan ve Çin ikili ilişkileri artırmada kararlı

Pakistan ve Çin, aralarında Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) olmak üzere ticaret, yatırım, finans, sosyoekonomik kalkınma ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri artırma kararlılığını vurguladı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:10
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Pakistan ve Çin ikili ilişkileri artırmada kararlıyız vurgusu

Pakistan ve Çin ikili ilişkileri artırmada kararlı
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Asad Macid, Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile bir araya geldi.

 

Görüşmede Macid, Pakistan ve Çin’in “demir kardeşler, güvenilir dostlar ve barış ve kalkınma için kalıcı ortaklar" olduğunu belirtti.

Çin ise Pekin’in "Çin-Pakistan Her Koşulda Stratejik İşbirliği Ortaklığı’na" güçlü bağlılığına ve İslamabad’a geniş kapsamlı desteğini genişletmeye devam ettiğini yineledi.

Macid ve Çin, Çin-Pakistan stratejik bağlarının değişen bölgesel ve uluslararası çevrede önemine vurgu yaparak, ilişkilerdeki sürekli ivmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İki ülke, aralarında Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) olmak üzere ticaret, yatırım, finans, sosyoekonomik kalkınma ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri artırma kararlılığını vurguladı.

- Ziyaret, finansal destek aranan bir dönemde gerçekleşti

Macid'in Pekin ziyareti, Pakistan'ın ekonomik olarak zor günler geçirdiği ve finansal destek aradığı bir dönemde gerçekleşti.

4 Mart’ta Pakistan’a 1,3 milyar dolarlık kredinin yeniden finanse edilmesini onaylayan Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC), 1 milyar dolarlık miktarı Pakistan Merkez Bankası'na yatırdı.

Çin Kalkınma Bankası kurulu, 22 Şubat'ta İslamabad için 700 milyon dolarlık krediyi onaylamıştı.

Pakistan ile IMF arasında 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor.

IMF, Pakistan'dan 6-7 milyar dolarlık dış finansal açığın çeşitli ülkelerden ve çok taraflı kredi kuruluşlarından Haziran 2023’e kadar temin edileceğine dair garanti talep ediyor.

(AA)

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