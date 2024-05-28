Pakistan'da 17 terörist öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan'da 17 terörist öldürüldü

Tehreek-i-Taliban adlı terör örgütü, Pakistan hükümetiyle Kasım 2022'de imzaladığı ateşkesin sona erdirmesinin ardından özellikle Belucistan'daki terör faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hayber Pakhtunkhwa'da dün gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 17 teröristin öldürüldüğü ve iki teröristin de yaralandığı belirtildi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında Pazartesi günü Tank Bölgesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonda "kendi birliklerinin teröristlerin bulunduğu yere etkili bir şekilde müdahale ettiğini ve bunun sonucunda on teröristin cehenneme gönderildiği" söylendi.

Açıklamanın devamında "Yaşanan yoğun çatışmalar sırasında beş cesur askerimiz şehit oldu" denildikten sonra şehitlerin “Cesurca savaşarak şehitliği kucakladı” belirtildi.

Bölgede bulunan diğer teröristlerin de ortadan kaldırılması için temizlik operasyonlarının yürütüldüğü ifade edilirken güvenlik güçlerinin terör belasını ülkeden temizlemekte kararlı olduğu ve Pakistan askerinin bu tür fedakarlıklarının kararlılığı daha da güçlendirdiği söylendi.

Bugün toprağa verilen Pakistan askerlerinin cenaze namazına çok sayıda üst düzey subay, şehit ailesi ve çevre halkı katıldı.

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