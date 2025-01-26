Pakistan’da 3 ayrı operasyon: 30 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda Lakki Marvat bölgesinde 18, Karak bölgesinde 8 ve Hayber bölgesinde 4 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonlarda 8 militanın yaralandığı kaydedildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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