Pakistan’da 3 ayrı operasyon: 30 militan etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
Pakistan’da 3 ayrı operasyon: 30 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği 3 ayrı operasyonda 30 militan etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 militan ise yaralandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda Lakki Marvat bölgesinde 18, Karak bölgesinde 8 ve Hayber bölgesinde 4 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonlarda 8 militanın yaralandığı kaydedildi.

mama-001.jpg

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

2-006.jpg

Pakistan’da 27 terörist etkisiz hale getirildiPakistan’da 27 terörist etkisiz hale getirildi

Son Haberler
Başkan Büyükeğen, sanayicilerin taleplerini 25 maddelik raporla EKK’ya iletti
Başkan Büyükeğen, sanayicilerin taleplerini 25 maddelik raporla EKK’ya iletti
Sosyal medyada paylaşmıştı! Sultanbeyli’de yakalandı
Sosyal medyada paylaşmıştı! Sultanbeyli’de yakalandı
Fatih’te Halil Özdemir’i öldürdükten sonra cesedini parkta yakan sanığa müebbet hapis cezası
Fatih’te Halil Özdemir’i öldürdükten sonra cesedini parkta yakan sanığa müebbet hapis cezası
'Domates yıkadım' yalanını söyledi ama 661 bin lira cezadan kurtulamadı!
'Domates yıkadım' yalanını söyledi ama 661 bin lira cezadan kurtulamadı!
Pelin Karahan’dan şoke eden itiraf! Eşine öyle bir mesaj geldi ki...
Pelin Karahan’dan şoke eden itiraf! Eşine öyle bir mesaj geldi ki...