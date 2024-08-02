Pakistan'da 44 yılın yağış rekoru can aldı. 6 ölü

44 yılın yağış rekoru can aldı

Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde ise can kaybı 24'e ulaştı. Ülke genelinde muson yağmurları büyük sorunlara yol açıyor. Pencap eyaletine bağlı Lahor'da dün 3 saat içinde metrekareye 350 milimetre yağış düşerek kentte son 44 yılın rekoru kırıldı. Eyalet yetkilileri, bu yoğun yağış nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehirde yollar, evler ve hastaneler sular altında kalırken, Allama İkbal Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşandı. Yetkililer, önümüzdeki birkaç gün daha fazla yağmur beklendiğini belirterek nehir taşkınları konusunda uyarılarda bulundu.

Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde ise muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketlerinde can kaybı artıyor. Eyaletin afet yönetim ajansı sözcüsü Anwar Shehzad, son 3 gündür devam eden yağmur ve sellerde 12'si çocuk olmak üzere toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.