Pakistan'da 44 yılın yağış rekoru can aldı. 6 ölü

Kaynak: İHA
Pakistan'da 44 yılın yağış rekoru can aldı. 6 ölü

Pakistan'ın Lahor şehrinde son 44 yılın en yoğun yağışı yaşandı ve bu olayda 6 kişi hayatını kaybetti.

44 yılın yağış rekoru can aldı

Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde ise can kaybı 24'e ulaştı. Ülke genelinde muson yağmurları büyük sorunlara yol açıyor. Pencap eyaletine bağlı Lahor'da dün 3 saat içinde metrekareye 350 milimetre yağış düşerek kentte son 44 yılın rekoru kırıldı. Eyalet yetkilileri, bu yoğun yağış nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şehirde yollar, evler ve hastaneler sular altında kalırken, Allama İkbal Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşandı. Yetkililer, önümüzdeki birkaç gün daha fazla yağmur beklendiğini belirterek nehir taşkınları konusunda uyarılarda bulundu.

Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde ise muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketlerinde can kaybı artıyor. Eyaletin afet yönetim ajansı sözcüsü Anwar Shehzad, son 3 gündür devam eden yağmur ve sellerde 12'si çocuk olmak üzere toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

aw259652-07.jpg

aw259652-06.jpg

aw259652-05.jpg

aw259652-04.jpg

aw259652-03.jpg

aw259652-02.jpg

aw259652-01.jpg

Son Haberler
İmamoğlu erişim engeli olan Instagram’dan canlı yayın yaptı. 'Bu yanlıştan vazgeçin' Gündem
İmamoğlu erişim engeli olan Instagram’dan canlı yayın yaptı. 'Bu yanlıştan vazgeçin'
Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Dr. Zeynep Uçar Süsal, Diamond Apex ödülünü aldı Ekonomi
Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Dr. Zeynep Uçar Süsal, Diamond Apex ödülünü aldı
Özkan Baltacı veda etti Spor
Özkan Baltacı veda etti
Haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu Gündem
Haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu
Eşini öldürüp kaçarken yakalandı Yerel Haberler
Eşini öldürüp kaçarken yakalandı
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı Gündem
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı
Halı saha maçı yapan belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti Gündem
Halı saha maçı yapan belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti