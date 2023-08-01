Pakistan'da 54 kişinin öldüğü terör saldırısını IŞİD üstlendi

Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 54 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
PAKİSTAN'DA SİYASİ PARTİ KONGRESİNE YÖNELİK İNTİHAR SALDIRISI
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini dün hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 54'e yükseldi.
Saldırıyla ilişkili olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.