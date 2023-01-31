﻿İstemediği kişiyle evlenen kızını öldürdü

Sosyal medyada yayılan bir görüntü viral oldu. Pakistan’da kaydedildiği belirtilen görüntüler kan dondurdu.

Videoda genç bir kadının yerde yattığı ve çevresinde insanların toplandığı görüldü.

İddialara göre söz konusu videodaki kadın, babasının istemediği kişi ile evlenen kadın, babası tarafından öldürüldü.

O anlar sosyal medyaya yayılmasıyla birlikte büyük yankı uyandırdı.