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İstemediği kişiyle evlenen kızını öldürdü

Pakistan’da bir kadın babasının istemediği kişiyle evlendi diye babası tarafından öldürüldü.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 09:57
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Pakistan'da bir baba istemediği kişiyle evlenen kızını öldürdü

İstemediği kişiyle evlenen kızını öldürdü
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Sosyal medyada yayılan bir görüntü viral oldu. Pakistan’da kaydedildiği belirtilen görüntüler kan dondurdu.

Videoda genç bir kadının yerde yattığı ve çevresinde insanların toplandığı görüldü.

İddialara göre söz konusu videodaki kadın, babasının istemediği kişi ile evlenen kadın, babası tarafından öldürüldü.

O anlar sosyal medyaya yayılmasıyla birlikte büyük yankı uyandırdı.

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