Pakistan'da çatışma! 6 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik düzenlenen askeri operasyonlarda 6 asker hayatını kaybetti, 12 militan etkisiz hale getirildiği bildirildi.ç

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde iki ayrı askeri operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 6 asker yaşamını yitirirken, 12 militan öldürüldü ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonların hangi örgütlere yönelik olduğu konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Son dönemde, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda artış gözleniyor. İslamabad yönetimi, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.