Pakistan'da çatışma! 6 asker hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Pakistan'da çatışma! 6 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da silahlı gruplarla çıkan çatışmada 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik düzenlenen askeri operasyonlarda 6 asker hayatını kaybetti, 12 militan etkisiz hale getirildiği bildirildi.ç

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde iki ayrı askeri operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 6 asker yaşamını yitirirken, 12 militan öldürüldü ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonların hangi örgütlere yönelik olduğu konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Son dönemde, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda artış gözleniyor. İslamabad yönetimi, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Son Haberler
Vergi cezalarında indirim oranları ve şartları belli oldu. Maliye broşürle duyurdu
Vergi cezalarında indirim oranları ve şartları belli oldu. Maliye broşürle duyurdu
Kamala Harris’ten şaşırtan silah açıklaması
Kamala Harris’ten şaşırtan silah açıklaması
Norveçli oyuncu İsrail takımını böyle reddetti: Kanlı para istemiyorum
Norveçli oyuncu İsrail takımını böyle reddetti: Kanlı para istemiyorum
İzmir'de 6 kişinin öldüğü vinç kazasında avukattan çarpıcı açıklamalar
6 kişinin öldüğü vinç kazasında avukattan çarpıcı açıklamalar
Belediye başkanı skandal sözlerinden sonra özür dileri
Belediye başkanı skandal sözlerinden sonra özür dileri