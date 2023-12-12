Pakistan’da düzenlenen bombalı saldırıda ölen askerler için cenaze töreni

Pakistan’ın Dera Ismail Khan bölgesinde kışla bölgesine düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren 23 asker için cenaze töreni düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Pakistan’da düzenlenen bombalı saldırıda ölen askerler için cenaze töreni

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'daki kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için cenaze töreni düzenlendi. Törene üst düzey askeri yetkililer yanı sıra halktan da katılım olurken, hayatını kaybeden askerlerin memleketlerinde toprağa verileceği ifade edildi.

ekran-goruntusu-2023-12-12-195926.jpgSabah erken saatlerde Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP) üyesi 6 saldırgan, kışlaya silahla ve bomba yüklü araçla saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

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