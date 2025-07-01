Pakistan'da enflasyon düşüş trendinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan'da enflasyon düşüş trendinde

Pakistan'da yıllık enflasyon Haziran ayında %3,2'ye gerileyerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öngörüleriyle uyumlu bir düşüş sergiledi. Bu olumlu gelişme, ülkenin ekonomik istikrar çabalarının meyvelerini verdiğini gösteriyor.

Pakistan'da uzun süredir yüksek seyreden enflasyon, Haziran ayında belirgin bir rahatlama yaşadı. Mayıs ayındaki %3,5 seviyesinden %3,2'ye inen yıllık enflasyon, özellikle gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı ile alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki fiyat artışlarının yavaşlamasıyla desteklendi. Ayrıca, konut ve faturalarda gözlemlenen fiyat düşüşleri ile eğlence ve kültür kalemindeki deflasyona dönüş de bu olumlu tabloya katkıda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın %3 ila %4 arasındaki beklentilerini karşılayan bu düşüş, Pakistan Merkez Bankası'nın sıkı para politikalarının ve hükümetin mali disiplin adımlarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Analistler, bu düşüşün önümüzdeki dönemde tüketici harcamalarını ve yatırımları olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor. Ancak restoran ve otellerdeki enflasyonun yükselmesi ve ulaştırma sektöründeki toparlanma dikkat çekiyor. Aylık bazda ise tüketici fiyatları Haziran'da %0,2 artış gösterdi.

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