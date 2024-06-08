Pakistan’da fırtına: 8 ölü

Fırtına ve yağış, eyalette birçok evin hasar görmesine ve günlük yaşamın durma noktasına gelmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar ve su basan sokaklar, Pencap eyaletinde büyük hasara yol açtı.

Khushab bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu araçlarında bulunan iki kardeş yaşamını yitirirken, babaları yaralandı. Gujranwala'da ise bir kız çocuğu da dahil olmak üzere üç kişi, evlerinin çatısı ve duvarlarının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dera Ismail Khan isimli bir kişi evine yıldırım düşmesi sonucu, Bashir adlı bir kişi ise tarlada çalışırken yıldırım düşmesi nedeniyle öldü. Wazirabad'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle motosiklet kazası yapan bir sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ayrıca, yıldırım düşmesi sonucu bir milyon rupi değerindeki 10'dan fazla sığırın telef olduğu bildirildi.